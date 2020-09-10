Немецким СМИ пришлось признать вмешательство во внутренние дела России

10.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Телерадиокомпания «Немецкая волна», ранее отрицавшая нарушение российского законодательства в призывах выходить на незаконные митинги, непублично признала свою неправоту.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» рассказал глава созданной год назад в Госдуме Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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По его словам, за действиями комиссии внимательно следят зарубежные СМИ, которые были уличены в нарушении российских законов. Кроме того, собеседник издания назвал «показательной» ситуацию с «Немецкой волной», уличенной в публикации в своем Твиттер-аккаунте призывов к москвичам принять участие в незаконных акциях.

«Напомню лишь маленький эпизод. Сначала они все отрицали, уверяли, что лишь освещают текущие события, но позднее, пусть не публично, на встрече в МИД России, куда был приглашен глава московского бюро «Немецкой волны», но все же вынуждены были признать, что «вели себя не очень корректно» в контексте тех событий, которые происходили в Москве», – отметил политик.

Он уточнил, что в ходе работы привлеченных комиссией опытных экспертов было установлено, что фразу «Москва, выходи!», прозвучавшую со стороны немецкого СМИ, нельзя понимать иначе, как призыв к действию.

Глава комиссии также рассказал, что после публикации выводов и результатов экспертиз в Москву приехал генеральный директор «Немецкой волны» Петер Лимбург, которому был представлен большой перечень нарушений законодательства в конкретных публикациях.

«Мы договорились тогда не сообщать подробности беседы, но своим впечатлением о ней я поделиться могу. На мой взгляд, они сделали выводы. Если вы посмотрите сейчас публикации «Немецкой волны» – там много острых, критических материалов, и не всегда они правдивы, но общая картина говорит о том, что они стали более аккуратны. И я уверен, мы еще продолжим диалог. Точка в нем не поставлена», – резюмировал Пискарев.