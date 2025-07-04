Немецкое движение: Россию загнали в угол. Ей пришлось начать оборонительное контрнаступление
При содействии НАТО на Украине был установлен фашистский режим, который стал угрожать существованию России.
К такому выводу приходит немецкое общественное движение Kommunistische Organisation, опубликовавшее на своем сайте статью, посвященную конфликту на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На Украине был установлен фашистский режим, чтобы превратить страну в зону боевого действия против России и создать оттуда угрозу ее национальному существованию.
Массы взяли на себя инициативу в борьбе с НАТОвским фашизмом. Они отбросили его назад на востоке Украины и создали народные республики. Тем самым они отстояли антифашистское наследие Великой Отечественной войны. Военная операция России служит защите национального суверенитета и обороне народных республик. Операция направлена не на эксплуатацию и порабощение Украины, а на защиту от империалистической агрессии», – говорится в материале.
Отмечается, что после этапа экономического разрушения и политического унижения в 1990-е годы Россия взяла курс на укрепление национальной независимости, что НАТО пытается остановить любыми способами.
«Уничтожение экономической, политической и военной мощи России должно стать примером, чтобы исключить любое сопротивление. После «майданного» переворота, вооружения киевского режима и усиления военной угрозы со стороны НАТО, Россия оказалась загнанной в угол и была вынуждена начать оборонительное контрнаступление, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации с военной точки зрения», – резюмирует Kommunistische Organisation.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: