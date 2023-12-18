Немецкое издание: Война в тупике, Зеленский усиливает цензуру и репрессии

Боевые действия на Украине зашли в тупик, солидарность Запада с Киевом рушится, пишет немецкое издание Focus.

«Победы над вторжением Москвы, обещанной год назад, не предвидится. Контрнаступление ВСУ с целью освобождения территорий, оккупированных Россией, считается неудавшимся. В начале второй зимы войны говорят о позиционной войне, тупике. И солидарность Запада со страной, борющейся за свое выживание, также рушится», – говорится в публикации , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание утверждает, что «на Зеленского усиливается давление не только в самой стране, но и на международном уровне с целью добиться результатов».

«Для победы Зеленский и Украина по-прежнему зависят от международной помощи. И она ослабевает – отчасти из-за войны в Газе, которая отвлекает от Украины много внимания со стороны США и других союзников», – пишет Focus.

«Президентские выборы в США в следующем году также уже как тень влияют на поддержку в войне. Сторонники претендующего на пост экс-президента Дональда Трампа среди республиканцев блокируют новые, столь необходимые в оборонительной борьбе, пакеты финансовой и военной помощи для страны. Европейский Союз должен вмешаться, но пока он не может заменить США ни в поставках боеприпасов, ни в деньгах», – признают авторы материала.

«Всего год назад американский журнал «Тайм» назвал Зеленского Человеком года-2022. Между тем, бывшие соратники приписывают ему самовластие, игнорирование советов и все более авторитарный стиль руководства… В киевских СМИ мало что слышно о критике Зеленского, они демонстрируют сплоченность и подчиняются военной цензуре. При этом жалобы на главу государства уже давно звучат в повседневной жизни…

Бывший комик не допускает критики его ведения войны. Совсем недавно он продемонстрировал это, когда сделал выговор верховному главнокомандующему вооруженными силами Валерию Залужному… Зеленский закрыл телеканалы; он лишил гражданства неугодных соотечественников. Военное положение также дает ему в руки инструменты, направленные не только против про-российской части оппозиции. Право на демонстрации ограничено. Парламентские дебаты проходят за закрытыми дверями со ссылкой на безопасность», – описывает ситуацию Focus.