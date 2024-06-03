Немецкое оружие для ударов по России: Tagesschau пишет о системах Patriot

Сергей Рыжов.  
03.06.2024 08:34
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Немецкое издание Tagesschau посвятило свежий материал  предоставленному Берлином разрешению Киеву на удары по России

«Оружие, поставленное из Германии для нападения Украины на Россию – такой сценарий был немыслим для федерального правительства в течение нескольких месяцев. Однако в прошлую пятницу произошло, по мнению наблюдателей, фундаментальное изменение курса. Германия поддалась давлению со стороны своих союзников и приняла позицию США: да, нападения на российскую территорию, но только для защиты Харьковской области», – говорится в публикации.

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Немецкое издание Tagesschau посвятило свежий материал  предоставленному Берлином разрешению Киеву на удары по России...

Также Украина теоретически может сбивать авиацию в воздушном пространстве РФ немецкими системами ПВО  Patriot. Такое заявление в комментарии изданию сделал специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.


«Неясно, какие немецкие системы вооружения действительно могут быть использованы. В дополнение к самоходной гаубице 2000 и ракетной установке «Марс II» для защиты от приближающихся российских ракет над территорией России можно было бы использовать высокоэффективную систему защиты «Патриот».- они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может разворачивать страшные барражирующие бомбы»,  – сказал он.

Однако Фройдинг подчеркнул, что тактическое использование систем является исключительной ответственностью украинских военных: «Вы можете использовать их в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться его, но и делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха».

Фрейдинг не уточнил, применялось ли уже немецкое оружие на территории России или над ней. А посол Украины в Германии Алексей Макеев в докладе из Берлина не пожелал приводить по этому поводу никакой информации. Однако как посол он не получает никаких отчетов о том, как и какие системы вооружения используются на фронте.

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