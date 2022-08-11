Немецкое оружие для Украины: в Германии обнародовали полный список

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Новости Украины

Правительство Германии обнародовало полный перечень летальной и нелетальной военной помощи, которую оно уже предоставило или предоставит Украине.

Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте ФРГ.

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«В этот список содержится обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины Германией. Он содержит поставки из Вооруженных сил Германии, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые немецкими фондами для усиления потенциала безопасности», – говорится в сообщении.

В 2022 году Германия увеличила средства на развитие потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства, прежде всего, предназначены для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которых стоимость мер военной поддержки Украины может быть возмещена государствам-членам ЕС.

Уже предоставленная военная поддержка Германии по данным немецкого правительства, вкоючает в себя:

– 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 огневыми устройствами

– 14 900 противотанковых мин

– 500 переносных систем противовоздушной обороны Stringer

– 2700 чел. переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела»



– 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года, включая адаптацию, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами)– 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию– 50 ракет-разрушителей бункеров– 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами– 100 000 ручных гранат– 5300 зарядов взрывчатки– 100 000 м детонационного шнура и 100 000 детонаторов– 350 000 детонаторов– 10 500 снарядов (155 мм)– 10 противодронных пушек– 14 антидроновых датчиков и глушилок– 100 автоинжекторов– 28 000 боевых касок– 15 палитр военной одежды– 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)– 100 палаток– 12 генераторов– 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов– 125 биноклей– 1200 больничных коек– 18 контенейров медицинского назначения,– 60 хирургических фонарей– 600 защитных очков– одна радиочастотная система– 3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски– один полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)– 350 очков ночного видения– 4 электронные средства борьбы с дронами– медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки)– 38 лазерных дальномеров– Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются)– 10 тонн AdBlue– 500 медицинских марлей– 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых– МиГ-29 запчасти– 30 защищенных машин– 80 пикапов– 7944 переносных противотанковых средств RGW 90 Matador– 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами– 33 бронетранспортера М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)– 6 мобильных дезактиваторов HEP 70, включая дезактивационный материал– 10 HMMWV (8-кратная способность наземного радара, 2-кратная способность создавать помехи/против дронов)– 3 бронированные эвакуационные машины– 7 радиопомех– 8 мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров– 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования– 8 электронных устройств для борьбы с дронами– 1 ВЧ блок с оборудованием– 49 тыс. боекомплектов для самоходных зенитных установок– 2 холодильника для медицинского материала– 12 самоходных зенитных установок Gepard

Что ФРГ предоставит Украине в ближайшее время:

– 4000 тренировочных боеприпасов для самоходных зенитных установок

– 10 (+10 als Option) автономных надводных судов

– 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов

– 2 трактора и 4 прицепа

– 43 беспилотника-разведчика

– 10 защищенных автомобилей

– одна система дезактивации автомобиля

– 21 бронетранспортер М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)

– Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*

– Радарная система контрбатареи Cobra

– 100 000 аптечек

– 5.032 переносных противотанковых средств

– 200 грузовиков

– 24 системы борьбы с дронами

– 16 мостоукладочных танков Biber

– 3000 снарядов (155 мм)

– 4000 боеприпасов для самоходных зенитных установок

– 63 холодильника для медицинского материала

– 18 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов

«Общая стоимость отдельных лицензий, выданных Федеральным правительством на экспорт военных товаров в период с 1 января 2022 года по 8 августа 2022 года, составляет 686 440 038 евро», – отметили в правительстве ФРГ.