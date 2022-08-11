Немецкое оружие для Украины: в Германии обнародовали полный список
Правительство Германии обнародовало полный перечень летальной и нелетальной военной помощи, которую оно уже предоставило или предоставит Украине.
Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте ФРГ.
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«В этот список содержится обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины Германией. Он содержит поставки из Вооруженных сил Германии, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые немецкими фондами для усиления потенциала безопасности», – говорится в сообщении.
В 2022 году Германия увеличила средства на развитие потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства, прежде всего, предназначены для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которых стоимость мер военной поддержки Украины может быть возмещена государствам-членам ЕС.
Уже предоставленная военная поддержка Германии по данным немецкого правительства, вкоючает в себя:
– 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 огневыми устройствами
– 14 900 противотанковых мин
– 500 переносных систем противовоздушной обороны Stringer
– 2700 чел. переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела»
– 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию
– 50 ракет-разрушителей бункеров
– 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами
– 100 000 ручных гранат
– 5300 зарядов взрывчатки
– 100 000 м детонационного шнура и 100 000 детонаторов
– 350 000 детонаторов
– 10 500 снарядов (155 мм)
– 10 противодронных пушек
– 14 антидроновых датчиков и глушилок
– 100 автоинжекторов
– 28 000 боевых касок
– 15 палитр военной одежды
– 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)
– 100 палаток
– 12 генераторов
– 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов
– 125 биноклей
– 1200 больничных коек
– 18 контенейров медицинского назначения,
– 60 хирургических фонарей
– 600 защитных очков
– одна радиочастотная система
– 3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски
– один полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)
– 350 очков ночного видения
– 4 электронные средства борьбы с дронами
– медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки)
– 38 лазерных дальномеров
– Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются)
– 10 тонн AdBlue
– 500 медицинских марлей
– 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых
– МиГ-29 запчасти
– 30 защищенных машин
– 80 пикапов
– 7944 переносных противотанковых средств RGW 90 Matador
– 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами
– 33 бронетранспортера М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)
– 6 мобильных дезактиваторов HEP 70, включая дезактивационный материал
– 10 HMMWV (8-кратная способность наземного радара, 2-кратная способность создавать помехи/против дронов)
– 3 бронированные эвакуационные машины
– 7 радиопомех
– 8 мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров
– 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования
– 8 электронных устройств для борьбы с дронами
– 1 ВЧ блок с оборудованием
– 49 тыс. боекомплектов для самоходных зенитных установок
– 2 холодильника для медицинского материала
– 12 самоходных зенитных установок Gepard
Что ФРГ предоставит Украине в ближайшее время:
– 4000 тренировочных боеприпасов для самоходных зенитных установок
– 10 (+10 als Option) автономных надводных судов
– 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов
– 2 трактора и 4 прицепа
– 43 беспилотника-разведчика
– 10 защищенных автомобилей
– одна система дезактивации автомобиля
– 21 бронетранспортер М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)
– Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*
– Радарная система контрбатареи Cobra
– 100 000 аптечек
– 5.032 переносных противотанковых средств
– 200 грузовиков
– 24 системы борьбы с дронами
– 16 мостоукладочных танков Biber
– 3000 снарядов (155 мм)
– 4000 боеприпасов для самоходных зенитных установок
– 63 холодильника для медицинского материала
– 18 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов
«Общая стоимость отдельных лицензий, выданных Федеральным правительством на экспорт военных товаров в период с 1 января 2022 года по 8 августа 2022 года, составляет 686 440 038 евро», – отметили в правительстве ФРГ.
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