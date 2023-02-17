Немецкое руководство не верило, что Украина выстоит. Помогли СМИ – экс-посол в ФРГ

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Украине пришлось устраивать давление на правительство Германии, чтобы выбить из ФРГ помощь, потому что изначально никто не верил в то, что Киев продержится хотя бы несколько недель против России.

Об этом в интервью интернет-каналу «Исландия» заявил бывший посол Украины в ФРГ, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы были вынуждены пойти в публичное пространство – в люди, в СМИ. Война стала холодным душем для людей, потому что до этого все равно не слышали этого голоса кричащего в пустыне. И только когда пришла война, пришлось усиливать давление на правительство, которое не собиралось особо помогать, потому что все верили в то, что Украина не устоит. Максимум – если не дни, то недели, и больше нам никто не давал. Причем об этом, не скрывая, говорили и в правительстве, и экспертные круги. На самом деле, никто не верил в то, что мы продержимся», – сказал дипломат.

«Мы построили круг журналистов, которые начали нас лучше чувствовать и понимать, и в первую очередь через телевидение. Телевидение стало прорывом, потому что как и в Украине, телевидение играет в Германии достаточно ключевую роль. Это ток-шоу, это главные каналы новостей», – заявил Мельник.