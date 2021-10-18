«Немедленно остановить экспорт газа!» – Тимошенко требует спасать замерзающую Украину

18.10.2021 13:01 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина двигается к энергетическому коллапсу, но при этом продолжает продавать за границу газ собственой добычи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе согласительного совета Верховной рады заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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Она сообщила, что у нее есть несколько рекомендаций по выходу страны из надвигающегося кризиса в сфере ЖКХ.

«Первое — немедленно прекратить экспорт природного газа из Украины. Если вы не знаете, экспорт во время коллапса в обеспечении газом продолжается. Второе — немедленно убрать всех посредников из «Нефтегазодобычи» и «Нафтогаза», которые продолжают покупать газ по цене украинской – одна гривна, как сказал иностранный руководитель НАК «Нафтогаза»)», – сказала политик.

Она считает, что в энергетике должно вводиться чрезвычайное положение.

«Нужно действовать немедленно и спасать людей!», – потребовала Тимошенко.