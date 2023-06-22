Немедленно остановить наступление! Не слушать Байдена! – Соскин

Украинскому командованию и политическому режиму страны нужно немедленно остановить наступление на Запорожском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, лобовые атаки самоубийственны, и без американских бомбардировщиков и истребителей не приведут к результату. При этом, экс-советник украинского президента призвал ВСУ заходить в тылы российской армии на «старую» территорию РФ.

«Получается следующая ситуация, что, слава Богу, Зеленский заявил, что не будут бежать в пекло перед батькой, перед Байденом. Надо остановиться, правильно, вообще там не надо наступать.

На Запорожском направлении там еще страшнее начинается – там вторая линия, оказывается, я думаю, третья еще страшнее, но вторая – очень сильная.

Получается так: первая – это такая полу-замануха, тоже тяжелейшая – там мины, все остальное. А потом идет вторая линия, там вообще жуть.

То есть, без американских B-52 там нечего делать просто. Там должны быть ковровые бомбометания, причем сутками надо это делать. Плюс, F-16. Там вообще нефиг переться.

Плюс, плохая ситуация возле Купянска и возле Кременной, они же туда прутся.

Ну, Зеленский, наносите удары по Валуйкам, по этому куску их. Идите туда, пустите пару бригад по российской территории, зайдите в тылы, что ты этого Байдена, этих америкосов и англичан слушаешь?

Или скажи, что все, с Путиным подписываем прекращение огня – ни войны, ни мира», – заявил Соскин.