«Немедленно!» – Тихановская возмущена решением оставить войска РФ в Белоруссии

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Новости Украины

Президентами России и Белоруссии принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе».

Об этом сегодня заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генштабы Беларуси и России выработают дальнейшие шаги, направленные на недопущение войны в регионе. Мы не хотим войны, однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор», – сказал Хренин.

По его данным, на территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой «эскалации обстановки в Украине».

«В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с «восточными соседями». При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В условиях четко очерченных «красных линий» интенсивно ищутся пути их обхода. Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины. Из всего вышесказанного логично следует один вывод – В Европе очень сильно запахло порохом. Её целенаправленно подталкивают к войне», – подытожил Хренин.

В ответ на это заявление самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская потребовала «немедленного вывода российских войск».

«Беларусов всё это время обманывали, а Лукашенко потерял самостоятельность в принятии решений. Ведь из-за него Беларусь теряет субъектность, а беларусы – контроль над собственной страной. Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом – и сейчас мы видим последствия. Мы требуем немедленного вывода российских войск с нашей территории», – написала Тихановская в своем телеграм-канале.

Она намерена добиваться, чтобы вопрос о выводе российских войск был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН, и уже направила письма в страны ЕС «с предложениями новых сильных санкций».