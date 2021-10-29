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29.10.2021 19:43 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, Дзен, ЕС, Идиотизм, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал
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Ненависть Европы к «Газпрому» приведёт к $3000 за тысячу кубов – Хазин

Цены на газ в Европе могут достигнуть 3000 долларов за тысячу кубометров к весне...

Цены на газ в Европе могут достигнуть 3000 долларов за тысячу кубометров к весне следующего года.

Об этом в интервью youtube-каналу «Sputnik на русском» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока те придурки, которые сейчас сидят во главе европейских стран не уйдут. Но пока «зеленые» в Германии испортят все еще сильнее. Я не удивлюсь, если к весне цена за газ будет зашкаливать за три тысячи евро за тысячу кубов.

Без какого бы то ни было участия «Газпрома». «Газпром» свою цену привязывал к нефти. А эти привязали к спотовому рынку. Вы хотели – вы получили. А мы не при делах», – сказал Хазин.

Он считает, что ценовой коллапс не европейском энергорынке породила идея «зеленой» энергетики.

«Если вы имеете дело с маньяками, то бесполезно пытаться их переубедить. Надо дать им возможность реализовать их концепцию маниакальную. В данном случае маниакальность связана с альтернативной энергетикой и ненавистью к России вообще и «Газпрому» в частности.

Они ее реализовали. Получили то, что получили. А мы здесь вообще ни при чем. С точки зрения маньяков, конкуренция при цене 2 тыс долларов лучше, чем отсутствие конкуренции при цене 300», – заключил Хазин.

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