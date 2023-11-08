Ненависть к Санду становится главной движущей силой молдавской политики

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Неприязнь к действующей главе государства становится главной движущей силой молдавской политики. Это плохо не только для самой Майе Санду, но и для всего общества.

Об этом в своём телеграм-канале пишет молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Республики Молдова Дмитрий Чубашенко.

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«Чтобы за три года пройти путь от всеобщих энтузиазма и поддержки до всеобщей ненависти, надо было сильно постараться. Поначалу действия Санду вызывали недоумение — что же ты делаешь? Потом насмешку — смотрите, что вытворяет! Но затем стало ясно, что по сравнению с ее одержимостью и тоталитаристскими замашками Угрюм-Бурчеев — это просто идеал политических гибкости и разумности. Так появилось неприятие, а за ним ненависть. Ненависть толкает на сопротивление, – отмечает Чубашенко.

По его словам, провал партии Санду на местных выборах — первый громкий звонок, что ей пора на выход.

«Апологеты действующей власти оправдывают низкий результат президентской партии тем, что на этих выборах не был задействован «стратегический ресурс» PAS – сама Санду. Да ладно. Санду открыто агитировала за свою партию, и все избиратели прекрасно знают, что Санду и PAS – это одно и то же. Неголосование за PAS стало и косвенным вотумом недоверия самой президентке», – пишет журналист.

По его оценке, уже определился главный слоган предстоящих президентских выборов — «Долой Санду!».

«Избежать неминуемого поражения Санду сможет только запретив все оппозиционные партии, закрыв все СМИ, сняв с выборов всех конкурентов, или вообще отменив выборы. Последний вариант нельзя исключать – ради сохранения власти Санду может втянуть Молдову в войну и объявить военное положение. Но какими бы кривыми ни были будущие выборы, Санду с первого тура все равно их не выиграет. Это просто невозможно. А во втором туре все будут голосовать за кого угодно, но только против Санду», – констатирует Чубашенко.