Ненависть поляков к Украине будет расти – Кульпа

Из-за того, что крупные украинские агрохолдинги поставили польских фермеров на грань банкротства, они возненавидят Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше десятки и сотни тысяч мелких фермерских хозяйств. А на Украине это в основном четыре холдинга, они сидят на двух миллионах гектаров. Это в тысячи раз больше, и они, поверьте, ни копейки не потеряли.

Именно они и являются теми акторами, которые держат министров, премьер-министров, президентов. Они этим управляют. Холдинги, которые скупают зерно, – это большие международные компании, английские и американские, ни добиваются доступа к рынку, который дороже. Неравноправная конкуренция.

И им наплевать, что десятки тысяч людей обанкротятся. И эти люди будут ненавидеть поддержку Украины», – возмутился Кульпа.