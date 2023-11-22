Ненавистница Цоя: Выживших русскоязычных добьём мовой по возвращении с фронта

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Нельзя быть патриотом Украины и одновременно выступать за право говорить на русском языке.

Об этом на круглом столе в Киеве заявила секретарь комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня люди, которые говорят «мы за свободу», но хотят говорить на языке колонизаторов… эти люди не понимают, что нравится быть жертвой. Это напоминает мне стокгольмский синдром», – сказала Пипа.

Она признала, что на Украине еще имеют место дискуссии об украинизации.

«Это естественно после стольких лет пребывания без государства собственного, но мы и древнее государство. Поэтому мы, соответственно, имеем древний язык», – уверяет депутат.

По ее словам, если российская СВО не убедила кого-то перейти на украинский, то это поможет сделать «последовательная государственная политика».

Напомним, что ранее Пипа набросилась на одесского подростка, который под гитару пел во Львове песни Виктора Цоя, написав на него заявление в полицию.