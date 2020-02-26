26.02.2020, Москва, Елена Острякова

Для Сербии было бы лучше признать Косово.

Об этом сегодня в Москве заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, было бы здорово для всех, включая Сербию, признать Косово, как оно существует сейчас. Мы полностью поддерживаем диалог примирения, поиск точек соприкосновения для того, чтобы признание случилось», – сказал Рама.

Он утверждает, что непризнание Косово – это «точка, из которой нельзя» двигаться вперед.

«Аспектов множество и они воплощены в договоренностях и соглашениях, которые так и не были реализованы. Нам необходимо перезапустить процесс. Стороны винят друг друга во многом. Албанское население жило под властью диктатуры. Я не понимаю, почему у Косово нет права стать независимым», – недоумевает пособник террористов.

Напомним, Косово не признают 95 государств мира, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся, поэтому так называемое Косово не имеет большинства в Генеральной ассамблее ООН.

Сербия добилась отзыва 13 признаний и продолжает кампанию. Это не позволяет Косово стать членом ООН и других международных организаций.