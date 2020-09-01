Ненавистник Кремля раскрыл хитрый план Путина по Белоруссии

01.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин намерен присоединить Белоруссию, но без Александра Лукашенко во главе страны.

Об этом в интервью youtube-каналу Ukrlife.TV заявил эмигрировавший в США бывший советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина и его окружения Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, естественно, мечтает об аннексии Белоруссии. Он только укрепился в своих мечтах в последний месяц. Он хотел аннексии, но без Лукашенко. Зачем ему Лукашенко во главе аннексированной Белоруссии. Не для того предполагается аннексировать Беларусь, чтоб оставить там Лукашенко. Да и Лукашенко мечтал стать лидером Союзного государства, поэтому он и подписывал в 1999 году договор о его создании», – сказал Илларионов.

По его мнению, сейчас Лукашенко существенно ослабел, и Путин использует эту ситуацию для того, чтобы «осуществить окончательное решение лукашенковского вопроса».

«Он понимает, что просто отставка Лукашенко в условиях национальной революции может привести во главу Белоруссии кого-то другого, с которым Путину будет неудобно продолжить и победоносно завершить процесс аннексии Белоруссии. Поэтому Путину сейчас предстоит очень тонкая работа, заключающаяся в том, чтобы добиться мягкого отставления Лукашенко от власти. И в этом деле интересы Путина и белорусской революции, как это ни удивительно, совпадают», – сказал Илларионов.

Однако после достижения «общей цели», полагает он, интересы Кремля и белорусской оппозиции радикально разойдутся.

«Потому что у национальной оппозиции задача – провести свободные выборы и избрать людей, которые будут продолжать политику национальной независимости и суверенитета, о чем свидетельствуют бело-красные флаги, под которыми сейчас выходят люди. Для Путина такой вариант является неприемлемым. Ему нужна отставка Лукашенко для того, чтобы пользуясь инструментами заговора и переворота или даже национальных выборов поставить во главе Белоруссии человека, который будет способствовать аннексии Белоруссии. Это очень сложная игра», – рассуждает Илларионов.

При этом он уверен, что большая интеграция России и Белоруссии чем та, которая достигнута сейчас, невозможна.

«Потому что та интеграция, которая была, осуществлялась с непроизнесенными целями и Лукашенко, и Путина – получению власти в объединенном государстве. Никакой будущий руководитель Белоруссии, в том числе тот, кто последние годы произносит хвалы Путину, будет не в состоянии осуществить эти мечтания. Потому что на митингах оппозиции никто не видел лозунга «С Россией на века». Таких лозунгов нет даже на митингах за Лукашенко. В белорусском обществе консенсус по отношению к России является более широким, чем по отношению к Лукашенко», – считает Илларионов.