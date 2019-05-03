Ненавистник Путина припечатал Порошенко двумя «смертельными вопросами» из Вашингтона

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко пожертвовал жизнями сотен украинских военнослужащих для того, чтобы за год «освободить» 24 километра никому не нужной территории.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил находящийся в Вашингтоне экс-советник по экономике и неутомимый критик российского президента Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В результате военных действий, которые длились с 30 апреля 2018 года было возвращено под контроль Украины 24 квадратных километра. Мы понимаем, что эти все бои в серой зоне, которые в течение года вели украинские военнослужащие, привели к тому, что под контроль перешло 24 квадратных километра. Возникает два вопроса, и каждый из них является смертельным для уходящего президента Украины.

Какой ценой было уплачено получение этих 24 километров? Сколько сотен украинских военнослужащих положили свои жизни для того, чтобы получить эти, никому сейчас не нужные, 24 квадратных километра? Речь не о том, что военнослужащие, находящиеся в боевых действиях, не могут погибнуть. Могут, к сожалению. Но надо понимать, ради чего это делается. Если это делается для защиты своей страны – это одна история, для этого не жалко пожертвовать собственной жизнью.

Даже в том случае, если ведётся крупное наступление с целью освобождения всего района – даже по этому поводу можно спорить, но, по крайней мере, понятно, зачем приносить эти жертвы. Но для того, чтобы получить 24 километра никому не нужной территории, положить жизни сотен военнослужащих – это не ошибка, а преступление», – ужаснулся противник Кремля, совершенно не упомянув при этом о многочисленных жертвах киевской агрессии среди мирного населения Донбасса.

Далее Илларионов произвел нехитрый расчёт, согласно которому Киеву понадобится тысяча лет на полный захват ЛДНР, и обвинил Петра Порошенко в обмане и циничном использовании чувств «украинских патриотов».

«И второй вопрос. Получено 24 километра территории. А территория так называемых ОРДЛО примерно 25 тысяч квадратных километров. Не трудно подсчитать, что чтобы вернуть под контроль Украины всю оставшуюся территорию, находящуюся сейчас под контролем боевиков, потребовалась бы тысяча лет, при сохранении тех же темпов, и непонятно какое количество жертв со стороны украинских военнослужащих.

Совершенно очевидно, что такого рода военные действия были нацелены не на освобождение украинской территории, не на восстановление киевского контроля над захваченными землями.

Эта операция проводилась для одной очень циничной цели – поддержания напряженности в украинском обществе, создания впечатления, что на Востоке идут бои, чтобы создавать основу для одного из тезисов на предвыборной кампании уходящего президента», – возмущен российский либерал бездарным использованием карателей Петром Порошенко.