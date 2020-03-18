18.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Ненавистник Путина призвал Зеленского заморозить конфликт в Донбассе




Украине нужно заморозить конфликт в Донбассе по приднестровскому сценарию и на время забыть об этом регионе, поскольку вернуть его в ближайшем будущем она не сможет.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о советах, то есть, это совет будет и Владимиру Зеленскому – забыть о встречах с Путиным, и в целом украинскому обществу – забыть на некоторое время о Донбассе. Это называется заморозка конфликта. То слово, которое очень не любят в некоторых политических кругах Украины.

Да, именно заморозки конфликта. Такой заморозки, которая была проведена между Молдовой и Приднестровьем. Это не самый лучший способ, но люди не гибнут… Сейчас не надо ставить вопрос о возвращении Донбасса. Сейчас возвратить Донбасс Украине невозможно. При том, кто находится сейчас в Кремле», – заявил Илларионов.

«Но Путин же хочет избавиться от Донбасса?», – уточнил Гордон.

«Нет, конечно. Кто сказал? Это миф. И миф… Почему-то, некоторые люди в Украине построили себе абсолютно искусственный миф о том, будто бы Путин хочет отдать Донбасс. А он этого не хотел. Он хотел получить как можно более высокую цену за разговоры о том, что возможно он подумает о том, что сделать с Донбассом. Это совершенно разные вещи», – подчеркнул экс-советник Путина.

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