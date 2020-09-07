Ненавистник Путина призывает Киев заморозить конфликт в Донбассе

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сейчас Украина неспособна вернуть под свой контроль «оккупированные» территории, поэтому Киев должен заморозить войну в Донбассе и Минский процесс и дожидаться смерти российского президента.

Об этом в интервью телеканалу «5 канал» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина и его окружения Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в конфликте в Донбассе может сдаться или победить. А если вы не хотите сдаваться, и не хотите или не можете победить, тогда нужно, хотя бы заморозить ситуацию. Заморозить ситуацию и не тратить: энергию, силы, внимание и такие редкие ресурсы, как бывшие президенты Украины, на бессмысленные переговоры в так называемом Минском формате, который ничего не даёт.

Украине нужно повести себя как Национальное собрание Франции в 1875 году, когда Лотарингию и Эльзас завесили чёрным бархатом до лучших времён, но никто не согласился с оккупацией земель. Они понимали, что не могут это решить и отложили до того момента, когда возникнет такая возможность. И французы терпеливо ждали 58 лет до того момента, когда смогли вернуть Лотарингию и Эльзас», – рассуждает критик Кремля.

Также перебежчик подчеркнул, что Украине нужно ждать смерти Владимира Путина, в противном случае – нет шансов вернуть Крым и Донбасс.

«Если перед нами стоит задача вернуть территории, нужно понимать, когда и при каких условиях эта задача может быть решена. Понятно, что при живом Путине этот вопрос не решить. Это как попробовать решить вопрос объединения Восточной и Западной Германии при Сталине», – заключил Илларионов.