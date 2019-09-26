Ненавистники сербов облобызались в ООН

26.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Белграде раскритиковали президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович и президента Временных институтов в Приштине Хашима Тачи за объятия в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщили «Вечерние новости».

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«Хорошие и дружеские двусторонние отношения между Хорватией и Косово. Мы очень открыты для углубления нашего сотрудничества и готовы предоставить Косово всю необходимую помощь», – так написала в своем аккаунте в Твиттер лидер Хорватии.

Тачи также доволен атмосферой встречи.

«Большая дискуссия в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Грабар-Китарович. Хорватия – это история успеха и вдохновение для Косово на пути к интеграции в ЕС. Мы продолжим наше сотрудничество с Хорватией как фактором мира на Западных Балканах», -отметил косовский сепаратист.

Министр обороны Сербии Александр Вулин в комментарии изданию «Alo!» данный факт подчеркнул, что не был удивлен сердечной встречей и словами поддержки, которые Тачи и Колинда обменялись, потому что они тесно связаны одним чувством – ненавистью к сербам.

Вулин также напомнил, что Колинда Грабар-Китарович в Тиране недавно заявила, что албанцы и хорваты – братья по оружию.

«Они создали это братство, убивая сербов, и годы мира ничего не изменили. Я сожалею, что единственное, что их объединяет, – это ненависть к Сербии, но это не ново и не неожиданно. Мы никому из них не угрожаем, и пусть каждый делает то, что считает лучшим для своего народа», – заключил Вулин.

Миодраг Линта, глава косовского «Союза сербов», отметил: «Тачи видит Хорватию в качестве друга потому что эта держава помогала сепаратистам в КиМ».

Также президент Хорватии встретилась с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, и в разговоре с ним заявила, что «обмен территориями» Косово был бы плохой идеей, так как он открывает «ящик Пандоры».

Об этом она также говорила и с Тачи, который изменил свою позицию по данному вопросу.

В ходе работы Китарович общалась и с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Однако ни одного комментария в связи с этой встречей от нее не поступило. Более того, она решила умолчать о ней.