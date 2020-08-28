28.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Война, Донбасс, Конфликт, Кризис, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Ненавистный для Донбасса символ «Минск» уходит в прошлое


Украина сводит к минимуму всю деятельность политического характера в отношениях с Белоруссией и это может означать, что Минск потеряет статус площадки для переговоров по урегулировнию ситуации на Донбассе.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива», комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о приостановке дипломатических контактов с Белоруссией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я так понимаю, что отношения Белоруссии и Украины в обозримом будущем ограничатся подобными заявлениями, никаких контактов не будет. Украина – отдельно, Белоруссия –отдельно. Но это вряд ли затронет бизнес, что касается экономических отношений, то ничего не изменится.

Будет сведена к минимуму всякая работа политического характера, включая поездки высокопоставленных лиц, например, визит нашего президента на форум в Гомеле осенью. Его не будет, и сам форум тоже не состоится. Скорее всего, встречи в Минском формате перенесут в другую географическую точку, о чем уже говорили ранее.

Конечно, сейчас эти встречи проходят в онлайн-режиме, как заявлял сам Кулеба, но я не думаю, что они возобновятся в Минске после карантина. Тема переноса сейчас популярна», – сказал Александр Охрименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть