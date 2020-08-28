Ненавистный для Донбасса символ «Минск» уходит в прошлое

28.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украина сводит к минимуму всю деятельность политического характера в отношениях с Белоруссией и это может означать, что Минск потеряет статус площадки для переговоров по урегулировнию ситуации на Донбассе.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива», комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о приостановке дипломатических контактов с Белоруссией.

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«Я так понимаю, что отношения Белоруссии и Украины в обозримом будущем ограничатся подобными заявлениями, никаких контактов не будет. Украина – отдельно, Белоруссия –отдельно. Но это вряд ли затронет бизнес, что касается экономических отношений, то ничего не изменится.

Будет сведена к минимуму всякая работа политического характера, включая поездки высокопоставленных лиц, например, визит нашего президента на форум в Гомеле осенью. Его не будет, и сам форум тоже не состоится. Скорее всего, встречи в Минском формате перенесут в другую географическую точку, о чем уже говорили ранее.

Конечно, сейчас эти встречи проходят в онлайн-режиме, как заявлял сам Кулеба, но я не думаю, что они возобновятся в Минске после карантина. Тема переноса сейчас популярна», – сказал Александр Охрименко.