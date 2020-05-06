«Ненавижу коммунистов, но при них Киев был красивее» – Гордон

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть должна вернуть Киеву облик цветущего города каштанов, какой столица Украины была в советские годы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон посетовал, что «проклятая» советская власть могла обеспечить зелень в городе, чего не скажешь о нынешних «демократах».

«Мы с Виталием Владимировичем [Кличко] примерно ровесники. И он, и я помним наши школьные годы, когда ты выходил на Крещатик в майские дни и было буйство зелени, цветение каштанов прекрасных, каштанов, которые являются фирменным знаком Киева. Я помню эти синие вечера на Крещатике, когда гуляло огромное количество людей, когда каштаны, казалось, смыкаются с обеих сторон – и на той стороне, и на этой.

Это было настолько красиво в пору цветения, это было потрясающе. Это была фирма, это был знак Киева. Я не понимаю, почему коммунисты могли обеспечить такое цветение каштанов и таких каштанов – коммунисты, которых я так не люблю, и почему сегодняшние власти не могут дать Крещатику и вообще городу Киеву те каштаны. Верните те каштаны, я хочу сказать.

Я просил бы Виталия Владимировича, зная, что он – настоящий патриот Киева, и зная, что он, как и я в детстве, в юности любил гулять по Крещатику и любоваться этими прекрасными каштанами, я бы просил его обратить внимание и дать пинка под жопу «Киевзеленстрою» или кто там этим занимается, и сказать: «Немедленно верните каштаны Киеву и Крещатику в частности», – заявил Гордон.