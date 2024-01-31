Ненавижу русских, с удовольствием их убивал – досудебное признание экс-генпрокурора Луценко

Экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, гордится тем, что убивал российских солдат.

Об этом он заявил в эфире видеоблога «Разные люди», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Луценко подчеркнул, что как оператор БПЛА наводил украинскую артиллерию. При этом свои нацистские убеждения цинично оправдывал памятью двух собственных дедов, воевавших с фашизмом и бравших Берлин.

«Потихоньку подъезжаешь, разворачиваешься, запускаешь, наводишь артиллерию, артиллерия мочит кацапов. Ну я насчитал 14 трупов – для меня это был подарок. Но сказать, что я их убил, я не могу. Я помогал артиллерии это сделать. И такие случаи были практически каждый день. То есть, чтобы за день не убить хотя бы парочку, у нас было очень редко. Как правило это 2-8-10, иногда 20…

Конечно, я тоже ненавижу русских. Я честно говорю, что я их убивал и получал от этого удовольствие. Все, кто перешел государственную границу Украины, являются врагами. Все, кто привел к этому путинский режим, для меня являются фашистами. Их убивать меня учили два деда, которые познакомились под Рейхстагом – и по отцу, и по матери. Но обратите внимание, что даже по их опросам войну поддерживают 80%», – заявил Луценко.