Ненавижу русских, с удовольствием их убивал – досудебное признание экс-генпрокурора Луценко

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1193
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, гордится тем, что убивал российских солдат.

Об этом он заявил в эфире видеоблога «Разные люди», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, гордится тем, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Луценко подчеркнул, что как оператор БПЛА наводил украинскую артиллерию. При этом свои нацистские убеждения цинично оправдывал памятью двух собственных дедов, воевавших с фашизмом и бравших Берлин.

«Потихоньку подъезжаешь, разворачиваешься, запускаешь, наводишь артиллерию, артиллерия мочит кацапов. Ну я насчитал 14 трупов – для меня это был подарок. Но сказать, что я их убил, я не могу. Я помогал артиллерии это сделать. И такие случаи были практически каждый день. То есть, чтобы за день не убить хотя бы парочку, у нас было очень редко. Как правило это 2-8-10, иногда 20…

Конечно, я тоже ненавижу русских. Я честно говорю, что я их убивал и получал от этого удовольствие. Все, кто перешел государственную границу Украины, являются врагами. Все, кто привел к этому путинский режим, для меня являются фашистами. Их убивать меня учили два деда, которые познакомились под Рейхстагом – и по отцу, и по матери. Но обратите внимание, что даже по их опросам войну поддерживают 80%», – заявил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть