Необдуманная болтовня Санду в соцсетях парализовала молдавский порт

30.03.2021, Москва, Елена Острякова

Молдавский порт на Днестре в Джурджулештах был почти на судки блокирован из-за неосторожного выступления президента страны Майи Санду в соцсетях.

Молдавский лидер отреагировала на запись в «фейсбуке» лидера маргинальной партии Василе Костюка о том, что якобы через порт в Джурджулештах вывозят зерно из госрезерва.

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«С учетом поступающей информации о риске вывоза пшеницы из государственных резервов в год засухи, я призываю правительство незамедлительно принять меры для обеспечения продовольственной безопасности страны. В нынешнее кризисное время, когда экономика ослаблена пандемией, а сельхозпроизводители пострадали от засухи, государство обязано обеспечить достаточный объем продуктов питания на национальном уровне и надлежащим образом управлять продовольственными рисками», – эмоционально выступила Санду в своих соцсетях.

Костюк воспринял посты президента как руководство к действию и выдвинулся к Джурджулештам на своем фургончике. Им он перегородил проходную порта, куда собирались заехать огромные фуры.

В течение часа он блокировал единственный порт страны в одиночку, потому к нему подтянулся с десяток единомышленников. И только потом подъехала полиция, выслушала пламенную речь активиста и ничего не стала делать.

Порт разблокировали только сегодня к середине дня, когда сторонников Костюка набралось уже около ста.

При этом, как выясняется никаких оснований для блокирования порта не было. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ион Пержу заявил, что информация, представленная Санду, ошибочна, а выдвинутые обвинения необоснованны. По словам Пержу, в настоящее время Молдова обеспечена всеми социально значимыми продуктами питания.

«Почему Санду не обратилась в правоохранительные органы по факту незаконного вывоза госрезервов? А потому что его не было», – констатировал депутат молдавского парламента Богдан Цыдря.

Инцидент не преминул прокомментировать бывший президент Молдовы Игорь Додон.

«Вот к чему приводят безответственные заявления президента страны в попытках отвлечь внимание общественности от бездействий по борьбе с пандемией и отсутствие результатов в течение первых 100 дней мандата. К сожалению, полная безответственность, хаос и анархия это инструменты «хороших людей» из команды Майи Санду», – написал Додон в своем телеграмм-канале.

Поерничал и бывший премьер-министр Ион Кику.

«Что может быть полезнее для фермеров, чем запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции? Что может быть привлекательнее для инвесторов, чем грубое вмешательство государства во внешнеторговые отношения? Что может быть более воодушевляющим для предпринимателей, чем участие руководителей государства в перераспределении рынков?», – написал Кику.