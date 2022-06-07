Необходима полная ликвидация украинской лжегосударственности – спикер Госсовета Крыма

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Новости Украины

Уничтожение государственности Украины в ее существующем нацистском виде, ее дискредитация в глазах ныне живущих и последующих поколений – является необходимым условием цивилизационного становления Русского мира.

Об этом на пленарном заседании Ливадийского клуба в рамках XV международного фестиваля «Великое русское слово» заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для становления нашей цивилизации безусловно необходима полная ликвидация украинской лжегосударственности, которая, по сути, является раковой опухолью на теле Русского мира, выращенной в американских геополитических лабораториях. Ее сохранение в любом виде однозначно приведет к восстановлению нацистского режима», – отметил он.

Будущее освобожденных территорий бывшей Украины, по словам спикера, в полной денацификации и восстановлении русского языка, русской культуры и веры. Причем речь идет не только о тех территориях, которые уже освобождены: какой же Русский мир без Одессы и Екатеринослава, без Харькова и Киева?

«Ну а после прохождения денацификации, жители освобождённых регионов сами решат вопрос своего политического будущего. Если проголосуют за интеграцию с Россией, значит будет Россия. Захотят сделать Новороссию – будет Новороссия. Выберут для своего региона независимость — так тому и быть. Но в любом качестве они останутся составными частями Русского мира. Главное — чтобы на этой, не чужой для нас земле была искоренена нацистская зараза, и чтобы никогда больше оттуда не исходила угроза России», – заключил Константинов.