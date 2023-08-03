Необходимо немедленно искоренять русофобию в странах СНГ – Юрий Гемпель

Институт народной дипломатии необходимо распространить, прежде всего, на бывшие советские республики, где идет накачивание русофобских настроений. К сожалению, в свое время работе с русофобией на Украине не уделили должного внимания, и теперь пожинаем плоды такого отношения.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел вспомнить то время, когда Крым был в составе Украины, и как менялась политика внутри Украины по отношению к России. Я глубоко убеждён в том, что на протяжении многих лет на Украине воспитывалась русофобия, и в этом направлении работали спецслужбы, квалифицированные психологи, культурологи, политологи. В результате мы получили такую жёсткую русофобию на Украине, которая сегодня приносит плоды в виде неонацизма», – подчеркнул он.

Гемпель отметил, что русофобия особо расцветает в границах бывших советских республик, и это требует соответствующего реагирования.

«Почему сейчас нужно предавать особое значение контактам и работе в рамках народной дипломатии со странами СНГ? Потому что мы видим, как в некоторых странах СНГ, которые имеют с нами общую границу, русофобия растёт с каждым днём. Это видно и по социальным сетям, и я могу это сказать по личным контактам с представителями гражданского общества этих государств. Считаю, что мы в своё время недостаточно работали в этом отношении с Украиной, хотя противостоять там было очень сложно, поскольку работали специалисты высокого класса, и воспитывали поколение русофобов», – указал Гемпель.

«Поэтому сегодня мы тоже профессионально должны работать с русофобами в республиках бывшего СССР. Тем более, что там до сих пор проживает большое количество русскоговорящих. Это большая часть русского мира, и мы должны обратить внимание на этих людей, должны с ними работать, должны противостоять этой русофобии, которая, иной раз, переходят все границы. Здесь все-таки должны подключаться к этой работе все субъекты Российской Федерации и районы, которые имеют общие границы с этими государствами. Мало того, на наших территориях в этих регионах проживает очень много представителей и этнических групп соседних государств. С ними тоже нужно проводить серьёзную работу. Я хочу сказать, что наши вузы мало выпускают специалистов в этой области, хотя это наше будущее. Курс культурологи, социологи, психологи, политологи – эти люди сегодня могут менять мировоззрение в другом государстве, дружественном или недружественном, в лучшую сторону по отношению к России», – заключил парламентарий.