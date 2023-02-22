Необходимо принять меры: депутат Госдумы РФ потребовал решить вопрос с нехваткой снарядов в ЧВК «Вагнер»

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Необходимо дать поручение комитету по обороне разобраться со сложившейся ситуацией по нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», работающих на Бахмутском направлении в зоне специальной военной операции России на Украине.

Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов во время выступления на заседании парламента.

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По его словам, одним из главных приоритетов, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию, стала помощь военнослужащим, добровольцам и всем, кто сейчас на фронте. Поэтому следует разобраться в ситуации с отсутствием отправки снарядов «вагнеровцам».

«В СМИ появилась информация относительно проблем со снабжением боеприпасами отрядов ЧВК «Вагнер» на Артемовском [Бахмутском] направлении. Считаю необходимым дать поручения комитету по обороне разобраться в этой ситуации, а в случае подтверждения, принять меры», — призвал Власов.

Накануне представители Министерства обороны России отреагировали на заявления о приостановке поставок снарядов в ЧВК «Вагнер». По их словам, нехватки снарядов у «музыкантов» нет.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин опроверг эту информацию. По его словам, «вагнеровцы» недополучают около 80% необходимых им разнокалиберных снарядов.

«Заявления Минобороны являются ни чем иным, как просто плевком в сторону ЧВК «Вагнер» с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг», — отметил бизнесмен.

Напомним, что во время послания президента РФ Федеральному собранию большинство россиян волновала тема со снабжением боеприпасами «музыкантов», наступающих на Бахмутском направлении.

Самым распространенным комментарием под видеотрансляцией стал хэштег #дайснарядывагнерам, который ранее запустили военно-патриотические Telegram-каналы.