Необходимо принять меры: депутат Госдумы РФ потребовал решить вопрос с нехваткой снарядов в ЧВК «Вагнер»
Необходимо дать поручение комитету по обороне разобраться со сложившейся ситуацией по нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», работающих на Бахмутском направлении в зоне специальной военной операции России на Украине.
Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов во время выступления на заседании парламента.
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По его словам, одним из главных приоритетов, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию, стала помощь военнослужащим, добровольцам и всем, кто сейчас на фронте. Поэтому следует разобраться в ситуации с отсутствием отправки снарядов «вагнеровцам».
«В СМИ появилась информация относительно проблем со снабжением боеприпасами отрядов ЧВК «Вагнер» на Артемовском [Бахмутском] направлении. Считаю необходимым дать поручения комитету по обороне разобраться в этой ситуации, а в случае подтверждения, принять меры», — призвал Власов.
Накануне представители Министерства обороны России отреагировали на заявления о приостановке поставок снарядов в ЧВК «Вагнер». По их словам, нехватки снарядов у «музыкантов» нет.
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин опроверг эту информацию. По его словам, «вагнеровцы» недополучают около 80% необходимых им разнокалиберных снарядов.
«Заявления Минобороны являются ни чем иным, как просто плевком в сторону ЧВК «Вагнер» с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг», — отметил бизнесмен.
Напомним, что во время послания президента РФ Федеральному собранию большинство россиян волновала тема со снабжением боеприпасами «музыкантов», наступающих на Бахмутском направлении.
Самым распространенным комментарием под видеотрансляцией стал хэштег #дайснарядывагнерам, который ранее запустили военно-патриотические Telegram-каналы.
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