Необходимо принять меры: депутат Госдумы РФ потребовал решить вопрос с нехваткой снарядов в ЧВК «Вагнер»

Иван Самойлов.  
22.02.2023 12:26
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Необходимо дать поручение комитету по обороне разобраться со сложившейся ситуацией по нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», работающих на Бахмутском направлении в зоне специальной военной операции России на Украине.

Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов во время выступления на заседании парламента.

Необходимо дать поручение комитету по обороне разобраться со сложившейся ситуацией по нехватке боеприпасов у...

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По его словам, одним из главных приоритетов, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию, стала помощь военнослужащим, добровольцам и всем, кто сейчас на фронте. Поэтому следует разобраться в ситуации с отсутствием отправки снарядов «вагнеровцам».

«В СМИ появилась информация относительно проблем со снабжением боеприпасами отрядов ЧВК «Вагнер» на Артемовском [Бахмутском] направлении. Считаю необходимым дать поручения комитету по обороне разобраться в этой ситуации, а в случае подтверждения, принять меры», — призвал Власов.

Накануне представители Министерства обороны России отреагировали на заявления о приостановке поставок снарядов в ЧВК «Вагнер». По их словам, нехватки снарядов у «музыкантов» нет.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин опроверг эту информацию. По его словам, «вагнеровцы» недополучают около 80% необходимых им разнокалиберных снарядов.

«Заявления Минобороны являются ни чем иным, как просто плевком в сторону ЧВК «Вагнер» с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг», — отметил бизнесмен.

Напомним, что во время послания президента РФ Федеральному собранию большинство россиян волновала тема со снабжением боеприпасами «музыкантов», наступающих на Бахмутском направлении.

Самым распространенным комментарием под видеотрансляцией стал хэштег #дайснарядывагнерам, который ранее запустили военно-патриотические Telegram-каналы.

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