Необходимо уравнять в правах журналистов и блогеров – Малькевич

Помимо Цифрового кодекса РФ для работы в Интернете и нового закона о СМИ на законодательном уровне – нужно окончательно распрощаться с анонимностью в сетях, безлицензионной образовательной деятельностью и уравнять в правах и обязанностях журналистов и блогеров.

Об этом в эфире «Национальной службы новостей» сообщил журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деанонимизация в интернете, чего мы ждём-то? Жуём сопли, извините. У нас полтора года идёт реальная в отношении нас прокси война руками украинцев, идёт тотальная информационная война против страны, а у нас до сих пор эти анонимны торжествуют. И каждый раз, когда мы говорим, что нужно проходить авторизацию хотя бы по мобильному телефону, зарегистрированному на конкретного человека, начинаются вопли, что это наступление на свободу слова. Какая свобода слова? Свобода слова оскорблять? По кибербуллингу Россия на первом месте, по сетевой травле. А мы всё ждём что-то, рассуждаем», – подчеркнул он.

Нужно вводить лицензирование на просветительские марафоны и тренинги, которые платно проводят люди без образования, что может закончится печально для их слушателей. Но важнее – разграничить подобных блогеров и блогеров, которые дублируют работу журналистов.

«Безусловно, тематика работы блогеров в ситуации специальной военной операции требует отдельного регулирования. Я с ужасом прочитал на днях, что одна политическая партия объявила о старте «Школы молодого военкора». Вы вдумайтесь, что за бред-то такой? Молодой военкор-онлайн, понимаете? То есть, нет, среди учителей там есть заслуженные товарищи, работающие, в том числе, в ДНР. Но вот каким образом молодой человек станет военкором онлайн? Это что за чушь собачья? Он прослушает этот курс, возможно, ряд уважаемых людей там всё ему расскажут, он всё запишет, и что, он после этого стал военкором? Это как те же тренеры по успешному успеху», – подчеркнул Малькевич.

«У нас основная проблема, которую я озвучивал – не может быть газета в Новгородской области с тиражом в 7 тысяч экземпляров подотчетна и подконтрольна больше во сто крат, чем сидящий в том же здании в кафе блогер, у которого аудитория 50 тысяч. Газету могут проверять Федеральная антимонопольная служба, налоговые органы, Роскомнадзор, МЧС придёт проверить, как висят огнетушители, а блогер, который сидит и пишет, он вообще не регулируется, и ничего нет в отношении него. И редакции ничего не остается, как в соседнее кафе сесть там за столиками и начать, что называется, пилить контент, дописывая каждую публикацию «поддержите нас, переведите нам сколько сможете на наш Яндекс-кошелёк», и всё, у нас не будет тогда нормальной журналистики, работающей по правилам, а все станут блогерами. Это тенденция, у нас так и будет. Потому что – зачем?», – отметил он.

По словам эксперта, в Госдуме от таких проблем очень далеки, как и от задач, которые стоят перед журналистами в зоне СВО и новых регионах, где невозможно действовать в рамках существующего законодательства.

«Но я допускаю, что тем же районным журналистам к некоторым своим избранникам просто не пробиться с этими проблемами. Не говоря уже о том, что куча проблем, которые происходят с медийной работой в новых регионах, вообще многим в Государственной думе не знакомы, по причине того, что на наши коллеги из Охотного ряда в новых регионах не бывают и не понимают особенности информационного освещения происходящих событий. Речь не идёт о запретительных действиях – речь идёт о том, чтобы навести порядок, уравнять всех правах. А то у нас получается, что одни все в белом, красивые, нарядные, богатые, не подконтрольные, публикуют картинки, как они на Ferrari рассекают, а другие реальные журналисты, пахари, которые рассказывают о том, как типа в дальних уголках, значит, жизнь бурлит», – заключил Малькевич.