«Необходимости в новой мобилизации нет» – Путин

Владимир Гладков .  
13.06.2023 18:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку российское командование еще не получило приказ брать Киев, необходимости в новой волне мобилизации нет.

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку российское командование еще не получило приказ брать Киев, необходимости в новой волне мобилизации...

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«Нужна ли дополнительная мобилизация? Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать ещё миллион, или два. Это зависит от того, чего мы хотим, от целей.

Смотрите, наши войска были у Киева. Там получился неплохой договор о том, как можно урегулировать эту ситуацию, правда, они его выкинули. Но за это время мы вышли туда, где сейчас стоим. А это практически вся Новороссия, с выходом к Азовскому морю и Мариуполю, и практически вся ЛНР», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что пока что Россия не спешит возвращать свои войска под Киев, поэтому с учётом большого потока контрактников и добровольцев необходимости в новой мобилизации нет.

«Нам нужно туда [под Киев] возвращаться, или нет? Понятно, что у вас ответа нет, только я сам могу на него ответить. Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы будем поднимать вопрос мобилизации. Нет сегодня такой необходимости.

Второе. С начала этого года мы набрали 156 тысяч контрактников, вместе с добровольцами. У нас мобилизация была 300 тысяч, а здесь добровольно люди приходят. За неделю подписали контракты девять с половиной тысяч человек.

В этих условиях Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации нет», – подытожил он.

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