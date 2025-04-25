«Необольшевизм, закон джунглей!»: Огрызко набросился на Трампа

Тарас Стрельцов.  
25.04.2025 10:57
  (Мск) , Киев 
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Дзен, Крым, США, Украина


Признание российского статуса Крыма – это наименьшая из бед, которые может натворить администрация Трампа.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Признание российского статуса Крыма – это наименьшая из бед, которые может натворить администрация Трампа....

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«Происходит слом американской новой администрацией всего того, что было действующим, начиная с завершения Второй мировой войны. Сейчас американцы ломают международные основы, на которых стояли отношения все эти 80 лет. Поэтому то, что заявляет Трамп о Крыме – это всё мелкие последствия. А как можно ставить вопрос о присвоении Гренландии, о том, что Канада должна стать штатом – это разве не то же самое?

Крым уже давно, как говорят сейчас в США, не является украинским. Ну, логика джунглей, понимаете? Поэтому не о Крыме речь, берите шире и глубже. Речь о том, что сегодняшняя американская администрация хочет поломать мир, в котором мы жили 80 лет», – возмущается Огрызко.

По его словам, «мы сейчас пребываем в состоянии необольшевизма XXI века».

« Вот, как в России тогда пришли к власти большевики и ломали всё подряд, сегодня американская администрация ломает всё вокруг. Здесь не вопрос в Рубио, в Уиткоффе – это всё мелочи. Вопрос в том, что мы сейчас находимся в стадии слома системы. И если Трампу удастся всё сломать, это будет катастрофа для всех – и политическая, и экономическая, и в безопасности», – резюмировал экс-министр.

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