Признание российского статуса Крыма – это наименьшая из бед, которые может натворить администрация Трампа.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит слом американской новой администрацией всего того, что было действующим, начиная с завершения Второй мировой войны. Сейчас американцы ломают международные основы, на которых стояли отношения все эти 80 лет. Поэтому то, что заявляет Трамп о Крыме – это всё мелкие последствия. А как можно ставить вопрос о присвоении Гренландии, о том, что Канада должна стать штатом – это разве не то же самое?

Крым уже давно, как говорят сейчас в США, не является украинским. Ну, логика джунглей, понимаете? Поэтому не о Крыме речь, берите шире и глубже. Речь о том, что сегодняшняя американская администрация хочет поломать мир, в котором мы жили 80 лет», – возмущается Огрызко.