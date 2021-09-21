«Необоснованная эйфория». Аналитики объяснили, что не так с учениями НАТО на Украине

21.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

не стоит преувеличивать степень угрозы для России от серии учений НАТО, запланированных на территории Украины в этом году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов.

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«Это прежде всего символические учения, со стороны США призванные поддержать стремление Киева к интеграции в военные структуры НАТО, а со стороны Украины — привлечь западных партнеров во главе с США к взаимодействию. Свои наступательные операции ВСУ, если потребуется, все равно будут вести без западных партнеров, и подготовку к таким наступательным операциям они ведут самостоятельно и интенсивно», – сказал эксперт «Коммерсанту».

«Так что угроза для Донбасса и России исходит не от учений украинской армии с американскими партнерами, а от общей направленности военного строительства и боевой подготовки ВСУ», — резюмирует Барабанов.

Похожей точки зрения придерживается директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«Киев впадает в необоснованную эйфорию по поводу учений и союзнических отношений с США, хотя последние примеры сдачи Вашингтоном правительства Афганистана и скандал с контрактом на поставку французских подлодок Австралии служат предупреждением о том, что класть яйца в американскую корзину для украинской стороны неосмотрительно», — заявил Пухов.

А по словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, проходящие на Украине военные маневры с участием США и НАТО производят двойственное впечатление.

«С одной стороны, американские военные укрепляют свой контроль над украинской территорией, неважно, что при этом страна так и не стала членом НАТО. Это ставит серьезные задачи перед Россией. С другой стороны — возможности российских вооруженных сил позволяют нейтрализовать возникающие новые угрозы», — убежден Погребинский.

В понедельник на Украине начались украинско-американские учения Rapid Trident-2021, целью которых стала подготовка ВСУ к оборонительным и наступательным действиям в составе коалиционных сил НАТО. А уже завтра с участием 11 стран НАТО начнутся учения Combined Efforts-2021, которые продлятся до 30 сентября и будут проходить на всех основных военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей.