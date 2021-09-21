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21.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен
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«Необоснованная эйфория». Аналитики объяснили, что не так с учениями НАТО на Украине

не стоит преувеличивать степень угрозы для России от серии учений НАТО, запланированных на территории...

не стоит преувеличивать степень угрозы для России от серии учений НАТО, запланированных на территории Украины в этом году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов.

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«Это прежде всего символические учения, со стороны США призванные поддержать стремление Киева к интеграции в военные структуры НАТО, а со стороны Украины — привлечь западных партнеров во главе с США к взаимодействию. Свои наступательные операции ВСУ, если потребуется, все равно будут вести без западных партнеров, и подготовку к таким наступательным операциям они ведут самостоятельно и интенсивно», – сказал эксперт «Коммерсанту».

«Так что угроза для Донбасса и России исходит не от учений украинской армии с американскими партнерами, а от общей направленности военного строительства и боевой подготовки ВСУ», — резюмирует Барабанов.

Похожей точки зрения придерживается директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«Киев впадает в необоснованную эйфорию по поводу учений и союзнических отношений с США, хотя последние примеры сдачи Вашингтоном правительства Афганистана и скандал с контрактом на поставку французских подлодок Австралии служат предупреждением о том, что класть яйца в американскую корзину для украинской стороны неосмотрительно», — заявил Пухов.

А по словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, проходящие на Украине военные маневры с участием США и НАТО производят двойственное впечатление.

«С одной стороны, американские военные укрепляют свой контроль над украинской территорией, неважно, что при этом страна так и не стала членом НАТО. Это ставит серьезные задачи перед Россией. С другой стороны — возможности российских вооруженных сил позволяют нейтрализовать возникающие новые угрозы», — убежден Погребинский.

В понедельник на Украине начались украинско-американские учения Rapid Trident-2021, целью которых стала подготовка ВСУ к оборонительным и наступательным действиям в составе коалиционных сил НАТО. А уже завтра с участием 11 стран НАТО начнутся учения Combined Efforts-2021, которые продлятся до 30 сентября и будут проходить на всех основных военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей.

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