Необъяснимый обмен нацистки Тайры приведёт к расстрелам «азовцев» на месте русскими бойцами – эксперт

19.06.2022  02:08 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Война, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Молчание российских официальных лиц по поводу условий обмена нацистки Тайры (Юлии Паевской) из «Азова» приведёт к тому, что в дальнейшем бойцы русской армии будут на месте расстреливать украинских боевиков, отказываясь брать их в плен.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Павел Никаноров.

Молчание российских официальных лиц по поводу условий обмена нацистки Тайры (Юлии Паевской) из «Азова»...

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«Хуже всего в этом скандальном обмене то, что засекречены наши, вызволенные из лап СБУ.

Лидеры русского Телеграма пишут, что это «очень-очень важные наши парни».  Хорошо, если это лётчики или боевые разведчики высокого класса.

А если это договорняк по какому-то  бизнесмену или чиновнику, которые ещё не известно – достойны ли обмена с точки зрения  общества?

Наши бойцы, захватывающие нацистов, рискуя своей жизнью, видя такие «странные обмены», могут теперь отказаться от пленения этой сволочи и начать уничтожать всех гадов на месте.

И общество их поймёт. Потому что общество хочет за свою безраздельную поддержку СВО и денацификации – обратной реакции – уважения к себе», -заключил Никаноров.

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