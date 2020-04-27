Неофашист из Галичины расстрелял троих сослуживцев

27.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В одной из бригад ВСУ на подконтрольном Киеву Донбассе националист расстрелял сослуживцев за то, что те не разделили его гордость избиением местного ветерана Великой Отечественной войны за ношение Георгиевской ленты.

Сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 апреля в 128-й бригаде вооруженных формирований Украины на почве межнациональной розни военнослужащий расстрелял трёх своих сослуживцев. Прибывшие для проведения разбирательства следователи ВСП, столкнулись с препятствием со стороны командования бригады, выражающемся в недопуске к месту происшествия, под предлогом отсутствия у офицеров справок о проведении теста на коронавирусную инфекцию.

В ходе объяснений свидетелей данного происшествия выяснилось, что военнослужащий Недосеков, расстрелявший своих сослуживцев, до службы в армии состоял в одном из подразделений Ивана-Франковского филиала националистической организации «Фрайкор» и отличался особой ненавистью к жителям Востока Украины», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что за несколько часов до происшествия, националист, находясь под действием наркотиков, избил местного жителя, ветерана Великой Отечественной войны за то, что он носил Георгиевскую ленточку.

«Хвастаясь данным поступком перед своими сослуживцами, неофашист Недосеков встретил осуждение с их стороны, после чего завязалась драка, результатом которой стала гибель трёх военнослужащих 128-й бригады. Солдаты Алёшин, Фарин и Коршунов погибли и получили ранения от пуль националиста.

В настоящее время командир бригады Гончарук подключил все свои связи с целью оказания давления на комиссию и сокрытия истинных обстоятельств происшествия», – рассказали в пресс-службе.