Неофициально у Зеленского считают победой сохранение Киева и Одессы

Победой для Украины будет сохранение в своем составе столицы. Об этом неофициально говорит и ближайшее окружение президента страны Владимира Зеленского, но для потребителей звучит иная риторика о выходе на границы 91-го года.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с одним из представителей ближайшего окружения Зеленского как-то сидели еще в ноябре 22-го года или в декабре. Первый год войны шел, и он говорил: «Если не будут оккупирован Киев и Одесса – это значит, мы выиграли». Это его слова были. Поэтому для нас главное, чтобы не были оккупированы Киев и Одесса. Если они не будут оккупированы, то Запад признает, что мы победители. Что Путину не удалось захватить полностью Украину, он даже взял определенный кусок, но он не победил. Уже тогда начинали думать о мифологии победы, что такое победа», – скзаал эксперт.

«Но для общего пользования говорили о границах 91-го года, говорили, что мы сейчас проведем контрнаступательную операцию, выйдем к Азову, возьмем Крым и будем пить кофе в Ялте и так далее. Все это говорилось – и Донбасс вернем, Донецк и Луганск, потом пойдем еще дальше, Кубань присоединим, да скоро Россия развалится – мы же все это слышали от людей, которые, казалось бы, наделены определенными обязательствами перед обществом. Они говорили всю эту ересь нам», – напомнил Бондаренко.