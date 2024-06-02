Неоконсерваторы продолжают толкать Америку в кровавые авантюры – Джеффри Сакс

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Руководство США уверено в своём мировом превосходстве, и втягивает страну в кровавые и дорогие авантюры по всему миру.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил известный экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неоконсерваторы, которые правят страной уже 30 лет, верят, что США могут делать всё, что захотят. Это самый фундаментальный момент для понимания внешней политики США. Они ошибаются, они продолжают всё портить. Они продолжают втягивать нас в войны стоимостью более триллиона долларов, и убивать множество людей. Но их основная вера заключается в том, что США – единственная сверхдержава, и мы можем делать всё, что захотим. И поэтому они не могли слышать Путина или остальных европейцев», – сказал Сакс.