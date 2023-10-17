Неонацист Билецкий доволен, что РФ поздно провела мобилизацию

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Победы Украины в противостоянии с Россией далеко не гарантирована, хотя сухопутные части РФ и понесли серьёзно потери.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил основатель неонацистского батальона «Азов» (запрещен в РФ), а ныне командир 3-й штурмовой бригады ВСУ, которая воюет под Артемовском, депутат ВР прошлого созыва Андрей Билецкий.

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«Регулярным сухопутным войскам России, той составляющей, которая больше всего старается, а это всегда пехота, им в прямом смысле слова конец. Я шапкозакидательством не страдаю, не считаю Россию простым врагом и нашу победу гарантированной и конечной, не призываю расслабиться. Но что, по моему мнению, случилось? Это вторжение на авось, которое началось в феврале 22-го года, когда они бросили маленькую по факту группировки, от 154 до 186, кажется, тысяч… Они думали, что это будет военно-полицейская операция, что они так далеко забегут, все поднимут руки и фактически операция перейдет в операцию наведения порядка и разоружения, как им казалось», – сказал Билецкий в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

По его словам, все пошло по-другому сценарию.

«И вместо того, чтобы быстро понять, начать мобилизовать население, в армию призывать или наоборот сделать эти шаги, которые они потом все равно сделали (бегство из-под Киева, бегство из-под Харькова), они вместо этого кричали: вперед, вперед , вперед. И полностью стерли свои кадровые части. Вот прямо стерли их, как о наждачную бумагу – в ноль.

У них нет больше ни сержантского корпуса, ни младших офицеров с опытом. То есть те, кто попадает на фронт по сокращенным курсам, они тоже очень быстро либо становятся инвалидами, либо умирают. У них не происходит накопления опыта. Они не становятся более профессиональными», – утверждает неонацист.

Он утверждает, что российская пехота с лета прошлого года «стабильно плохо воюют».

«То есть у них растут другие направления: по РЭБу они стали гораздо более мощными, по беспилотным системам, артиллерия качественная достаточно. Авиацию стали в разы более эффективно применять. Но эта составляющая у них мертвая, и такой она и будет», – надеется Билецкий.