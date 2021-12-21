Неонацист Билецкий хочет разделить Россию на «бусы национальных государств»

Новости Украины

Задачей Украины является развал России на мелкие национальные государства, которые будут вынуждены идти на союз с Киевом, опасаясь восстановления влияния Москвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил основатель неонацистского подразделения «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Билецкого, в противном случае Россия, даже после смены власти, всегда будет возвращаться к статусу империи.

«Власть должна всерьез работать над развалом России, потому что он нужен Украине. По простой причине: я с удивлением вижу, что куча людей всерьез ждет смерти Путина. Я говорю, вы понимаете, когда он сдохнет, возможно, даже будет смута, возможно, даже будут у них новые 90-е. Они будут пять – семь – восемь лет, но потом вы получите новое переиздание Российской империи. Потому что это элементарная геополитика», – сказал неонацист.

Он предлагает обратить внимание на творчество одного из идеологов украинского национализма прошлого века Юрия Липы.

«Он в 30-х годах написал, что геополитика так складывается, что в восточной Европе может быть один центр из двух – или по днепровской магистрали Киев, или по волжской магистрали, и это Москва. Вдвоем существовать они как два нормальных государства, не могут. Потому нам очень необходимо над этим работать и думать», – отметил праворадикал.

«Усиливать эти темы, которые будут приводить к тому, чтобы Москва превратилась в небольшую, относительно современной России, небольшую страну, которая уже не сможет иметь те геополитические мощности, те ресурсы и так далее, чтобы появилось большое количество национальных государств… Создать такое большое количество, скажем так, бусы из национальных стран, которые будут вынуждены идти на союз с Украиной, потому что они будут бояться возвращения монстра в виде Российской империи», – заявил Билецкий.