Неонацист Билецкий собрался устроить смуту в России

Украина должна довести Россию до гражданской войны внутри РФ, запустив смуту и внутренний раскол.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экс-депутат Верховной рады, основатель неонацистского полка «Азов» и его политического крыла «Нацкорпус» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Билецкого, Украина ведет традиционную для себя войну с Россией, которая повторяется раз в 100 лет.

«Раз в 100 лет Украина традиционно… у нас такая традиция воевать с Россией. В этот раз нужно это дело довести од конца для того, чтобы постоянно ее не повторять. Россию нужно поставить на место, России нужно нанести непоправимые потери. Нам нужно возобновить всю территориальную целостность, и это возможно исключительно единственным путем – военным путем. Все остальное – от лукавого…

Не только военными факторами определяется граница. Все, например, давят на экономический фактор, он очень важен, безусловно, сыграет свою роль в окончательном проигрыше России, в который я верю абсолютно.

Но Россия – это страна с огромными внутренними конфликтами. Россия – это страна не просто многонациональная, Россия – это страна, с одной стороны, откровенно шовинистическая, а с другой – некоторые субъекты их федерации по национальному признаку более равные, чем другие.

Например, я глубоко убежден, что если будет работать Главное управление разведки, если будет работать в этом направлении Служба безопасности Украины, если Россия будет нести огромные потери, то вопрос, как они говорят, национальных окраин, вопрос Северного Кавказа, Сибири, мусульман России станет чрезвычайно сильным.

Если в России начнется буча, то в любой стране с внутренней или гражданской войной точно становится не до завоевательских войн… Будучи в тотальном сопротивлении и обороне, мы можем довести русских до того, что получим в России внутреннюю смуту, разлад, например, по классовому признаку или по национальному и так далее», – заявил Билецкий.