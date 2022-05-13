Неонацист Карась грозит взять Кубань и анонсирует десятилетия войны

13.05.2022  10:54 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Война на Украине затянется на десятилетия, а ВСУ будут преследовать российскую армию на ее территории.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил главарь неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Карась пригрозил преследованиями российских военных и на территории РФ.

«Я скажу так для тех, кто хочет заниматься военной службой – уже можете никуда не спешить, война будет на десятки лет. Мы будем догонять всех и вся, кто сделал нам геноцид. Относительно того, как простому киевлянину, когда оно закончится… не знаю, как тут гадать. Мне почему-то кажется, что это лето будет очень горячим и мы будем контрнаступать, потому что преимущество в артиллерии, в качестве, в современном оборудовании. Все, что волонтеры покупают – эти дроны, прицелы, все это у нас есть, а у свинособак этого всего нет.

То есть преимущество будет в качестве разительное, мотивация огромная. И я думаю, что Кубань, это недоразумение же нужно завершить, тем более, что если через два-три месяца со стороны Курил что-то начнется. Сейчас весь мир включается, нужно этот пирожок российский умиротворять», – сказал неонацист.

«Я не говорю, что мы будем заниматься какими-то территориальными экспансиями – никоим образом нет. Это миротворческая миссия, официально будут приглашены, чтобы угомонить банды, разбитые, голодные, разодранные, покалеченные, которые будут убегать из Украины и будут дестабилизировать ситуацию в Воронеже, в Курске, на Кубани. Кому-то же нужно будет этим заниматься», – заявил Карась.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что брат Карася был ликвидирован в боях под Киевом.

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