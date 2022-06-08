Неонацист Карась обещает подарить Западу российские территории для колонизации

08.06.2022  13:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Война с Россией для Украины была неизбежна, потому что ее задача – разрушить РФ, чтобы дать Западу возможность колонизировать новые территории.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил главарь киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война с Россией для Украины была неизбежна, потому что ее задача – разрушить РФ,...

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По мнению Караса, нынешнее противостояние с Россией – это возможность для Запада снова обрести себя.

«Эта война была неизбежна – кто-то должен был взять на себя ношу решить это коммунистическое непотребство, которое продолжалось 100 лет, поставить на нем точку. Эту задачу выполняем мы. После того, как исчезнет это существо посткоммунистическое московское, коррумпированное, эта золотоунитазная Москва, когда мы ее декоммунизируем окончательно, тогда миру станет жить значительно веселее и чище.

И Европа, в частности, и НАТО получат новую миссию, новые территории для колонизации, для окультурнивания, для того, чтобы инкорпорировать тех россиян, которые там останутся нормальными – там же есть какое-то количество населения, которое хочет жить нормально… Эта война – и горе, и перспектива для Европы, которая разваливалась – брекситы, не знала, чем она хочет быть… Сейчас мы даем новый импульс всему западному миру, кем он есть, что он должен сделать в этом мире и какую он должен нести культуру и цивилизацию, чтобы лишить мир этого глобального зла», – заявил Карась

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