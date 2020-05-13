Неонацисты и соросята безнаказанно топчут украинских полицаев – депутат Рады

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские власти разрушили правоохранительную систему ещё в 2014 году, когда ввели двойные стандарты по отношению к радикалам, которым позволили безнаказанно нарушать закон, а правоохранителям запретили исполнять свой долг.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил представляющий группу олигарха Игоря Коломойского в пропрезидентской партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько лет назад, когда мы были в эфире «народ против», мы говорили о майдане, и в парламенте я ставил вопрос. Я защищаю правоохранителей, которые защищают свое государство, которые исполняют свой долг.

Мы разрушили правоохранительную систему, когда поставили под сомнение необходимость сотрудниками правоохранительных органов следовать букве закона, как написано в законе, так и делать», – рассказал он.

Также депутат отметил, что неважно, кто угрожает расправой журналистам и другим людям, даже если он вхож к послам западных государств. Он должен за это отвечать перед законом.

«Если человек с оружием незаконным, то это человек с незаконным оружием, и абсолютно никакой разницы, кто он – активист или герой АТО, или герой майдана, или он лично заходит к послам всех западных стран, или он обнимается с представителями западной прессы. Это не имеет никакого значения. Мы же сами эту систему и разрушили.

Мы продолжаем культивировать это разрушение. А что же мы получим взамен? Позор и войну», – подчеркнул спикер.

Далее член партии «Слуга народа» возмутился дикостью, которая происходит на Украине, когда активисты могут угрожать журналистам, но правоохранительные органы не реагируют.

«И вопрос не в оружии. У нас и без оружия кому-то угрожают, на кого-то пытаются наброситься, на журналистов и так далее. Нужно осаживать. Дальше дойдёт до оружия.

У нас и с оружием никаких проблем нет. Просто прошел, пообещал смертную казнь, и все начинают поддакивать, мол, неправильный журналист. Это дико», – возмутился парламентарий.