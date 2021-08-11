Неонацисты «Нацкорпуса» жалуются на Зеленского, СБУ и СМИ

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Задержание членов харьковской ОПГ, связанной с неонацистской партией «Национальный корпус», – это зачистка политического поля президентом Украины Владимиром Зеленским перед осенней «капитуляцией» и федерализацией страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве говорили участники группировки «Национальный корпус» – политического крыла карательного полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, экс-боевик «Азова», член «высшего совета» «Нацкорпуса» Владислав Соболевский пожаловался, что СМИ распространили фото задержаний, где лица националистов были скрыты чёрными прямоугольниками. Тогда как на официальных медиаресурсах СБУ лица задержанных ретушируют. Кроме того, в отличие от спецслужб, на опубликованных журналистами фото задержанные только поднятые с постелей, голые по пояс, благодаря чему можно видеть мрачные нацистские татуировки.

«Эти фотографии можно взять в одном месте: у оперативников СБУ, а точнее – Главка СБУ, который проводил эти следственные действия. То есть были взяты фотографии, медийщикам был задан вопрос, как сделать так, чтобы создать «правильный» образ для СМИ – надо добавить эти квадратики из 90-х», – сокрушался Соболевский.

Также он обратил внимание на то, что оперативный видеоряд сопровождает «музыка из американского хоррора, которая вас ужасает» и посетовал, что на эту дешёвую режиссуру уходят средства налогоплательщиков.

«Мы получаем вот такие новости, – продолжал нацист. – «Обсуждение вывоза трупов и угрозы посадить на бутылку». Есть ли речь о сути обвинений? Нет. Но формируется образ ветерана-члена патриотической организации, который почему-то был задержан по страшным статьям, в том числе теракт, и вам формируется эта картинка. Это же делают не оперативники СБУ, а медийщики, которые сидят совсем в другом строении».

«Мы видим попытку зачистить проукраинскую сторону нашего политикума. Для того чтобы осенью протащить несколько очень непопулярных решений, от которых, они знают, что будут уличные протесты. И проактивных активистов они сейчас упекли за решётку», – заключил Соболевский.

В свою очередь руководитель Центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин указал на беспрецедентность по своей масштабности развёрнутой против националистов кампании.

«Перед нашими с вами глазами заказное политическое дело. Заказчиками мы считаем Офис президента, исполнителем – СБУ. Это и объясняет то, почему именно СБУ занимается этим делом, поскольку на сегодняшний день является ручным органом офиса президента и самого президента. Более того, действительно грязная информационная кампания, которая сопровождает этот процесс, говорит о том, что это комплекс мер. Более того, я уверен, что это лишь начало таких мер, а также на сто процентов уверен, что это нападения не только на представителей «Нацкорпуса» и «азовского» движения, а всего-навсего с нас начали. Те же планы у них на всех остальных представителей проукраинского сообщества», – заверил праворадикал.

По его словам, всё это происходит, потому что «Зеленский готовит капитуляцию».

«Его новый политический сезон начнётся с вопросов Донбасса, «Штайнмайера», выплывающих отсюда вопросов федерализации Украины, выборов на неподконтрольных территориях. Также на сегодняшний день нам известно, что этой осенью готовится встреча Зеленского и Путина, во время которой готовится уже полная вообще сдача и уничтожение какой-либо субъектности нас как государства и уничтожение нашего достоинства как государства», – добавил Жорин.

Тем не менее, от лица своих «побратимов» он заверил, что такого не допустит и анонсировал субботнюю акцию под Офисом президента, куда пригласил СМИ, а также самого Владимира Зеленского, которого призвал объясниться перед националистами относительно того, «что происходит».

Напомним, несмотря на то, что многие оптимисты поспешили назвать задержания радикалов «Нацкорпуса» началом денацификации Украины, ранее отмечалось, что это не только преувеличение, но и в корне неверный вывод.