Неонацисты пришли к посольству РФ с требованием выдать украинского карателя

16.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Около сотни разномастных украинских националистов вышли под стены посольства Российской Федерации, где прошла акция протеста.

Над митингующими развевались флаги запрещенных в РФ организаций – «Нацкорпуса», ОУН, ВО «Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националисты пришли требовать информацию о пропавшем еще в августе 2014 года в Донбассе Романа Биленького (позывной «Рамзан»). По информации «побратимов», он и ещё двое боевиков «Азова» летом 2014 года в составе ДРГ ушли на задание и нарвались на засаду ополчения.

«Именно эти трое – бойцы полка «Азов». Это люди, с которыми я знаком с которыми мы воевали, но они оказались в плену. Потом их судьба, как нам стало известно, уже на территории РФ – в разные тюрьмы, с ними утеряна связь. И ни власть на это не реагирует, их нет в списке на обмен. Поэтому мы пришли к России…Мы пришли напомнить, что виновата во всём РФ», – заявил главарь киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин.

Также на акции присутствовала мать одного из якобы пленных.

«Пять лет, 9 месяцев и двадцать дней. Попал в плен, возвращаясь с задания со своими «побратимами». Это было 27 августа 2014 года… Где мой ребёнок, что с ним творят, как его искать? Никто по большому счёту из наших государственных органов не заинтересован, чтобы их искать.

При Офисе президента была рабочая группа, которая должна заниматься вопросами военнопленных, таких, как Роман. Год она существовала, но никаких сдвижек и наработок. Мы стучим во все двери, но результата нет», – рассказала женщина.

Отметим, что помимо прочего организаторы акции подготовили обращение в посольство, которое передали по завершению собрания. В ходе мероприятия никаких эксцессов не наблюдалось, полиция не вмешивалась.