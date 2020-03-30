Неонацисты торжествуют: Мы дожали «ватное позорище»

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший КВНщик, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, которому националисты сорвали платформу «национального примирения», уволен со своей должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, уволен также коллега Сивохо, депутат президентской фракции «кварталовец» Максим Ткаченко.

«По состоянию на 24 марта Сивохо Сергей Анатолиевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», – говорится в сообщении.

Спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, комментируя кадровое решение, отметил, что никому в Киеве мир не нужен.

«Сергей Сивохо больше не будет советовать секретарю СНБО. Уволен… После стычки с радикалами во время презентации диалоговой платформы «Мир Донбасса», Сергей Сивохо, с которым связывали этот проект, тихо покинул должность советника секретаря СНБО.

Оказалось, что никакой диалог с Донбассом, ни Данилову, ни Зеленскому попросту не нужен. Сразу после инцидента, Секретарь Совбеза Алексей Данилов моментально отказался от такого советника, сказав, что у него их десятки, а сам Зеленский ситуацию вообще никак не прокомментировал», – констатировал Мирошник у себя в Telegram-канале.

«Про диалоговую платформу с Донбассом, Зеленский громко только заявлял в Мюнхене на конференции по безопасности, а потом тихо забыл и спустил на тормозах. А ответственных за неё, Сивохо и Ткаченко уже Данилов уволил. Вот и весь диалог, вот и вся платформа», – добавил представитель ЛНР.

Основатель неонацистского подразделения «Азов» и главарь «Нацкорпуса», не скрывая радости, поблагодарил «ветеранов и общественность».

«Сивохо, до свидания. На одно ватное позорище среди представителей государства меньше – и это позитив. Поэтому спасибо ветеранам и всей украинской общественности, которая дожала это», – написал Билецкий у себя в Telegram-канале.