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17.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Политика, Украина
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Неонацисты устроили шоу в центре Киева

В центре украинской столицы прошло факельное шествие радикальных украинских националистов организации «Сокол» – молодежного крыла ВО «Свобода», отметившего свое формальное 125-летие.

Об этом киевская ячейка группировки сообщает в своем Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16 февраля члены ВОО «Сокол» отметили свою 125 годовщину! Торжественным «Маршем правых традиций» Сокольцы прошли через весь центр столицы, чтобы показать каждому лицо и масштабы настоящего украинского национализма”, – отмечается в сообщении.

Колонна двинулись к проспекту Победы, осуществив остановки у Мемориальной доски Дмитрию Донцову, мемориальной доски Мирону «Орлику» и возложив к ним цветы.

В ходе шествия с речами выступали руководители региональных ячеек организации.

«Национализм – это бунт против эгоизма», – сказал киевский тягнибоковец Руслан Андрейко, процитировав идеолога интегрального национализма и гитлеровского пособника Дмитрия Донцова.

В конце шествия националисты зажгли огни на площади Победы.

Члены организации под барабанную дробь прошли от площади Независимости по центральным улицам Киева с факелами, флагами и транспарантами, на которых была изображена руна «Волчий крюк», использовавшаяся подразделениями СС в нацистской Германии.

Участники шествия выкрикивали лозунги: «Слава нации – смерть врагам!», «Украина – превыше всего!», «Слава Украине – героям слава!», «Помни, чужак, здесь хозяин – украинец!».

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