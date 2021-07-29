Неонацисты заставили киевлянина снять футболку с российским гербом

29.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Киевские наци заставили работника одного из киевских супермаркетов снять футболку с гербом России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Сети распространяется ролик, на котором видно, что несколько человек подошли к мужчине, работающему в магазине и заявили, что ему нельзя ходить в футболке с российскими государственными символами.

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– Вы знаете, что это герб Российской Федерации? Нет? Смотрите, я вам покажу. Снимайте сейчас футболку! – призвал один из радикалов.

– А в чем он будет работать? – заступилась за мужчину одна из работниц.

– Вы знаете, что в стране уже война семь лет? – парировал националист.

– Знаем, знаем. Человек не подумал, надел, – продолжила женщина.

– Переоденьтесь, пожалуйста, сейчас, – не отставал радикал.

– Хорошо, – ответил работник.

– Потому что сейчас мы вызовем полицию и будет намного хуже, – продолжали давить «патриоты».

На возражение мужчины о том, что ему не во что переодеться, националисты призвали его спросить у кого-то на складе:

– Это футболка с гербом Российской Федерации. Кроме того, у вас на прилавках лежит российский товар. Вы адекватный вообще? Снимайте футболку, переодевайтесь сейчас.

Мужчина спросил у них, может ли одеть футболку наизнанку, чтобы герба не было видно, получил положительный ответ и ушел в подсобку.