Неонацисты жестоко избили молодого одессита за комментарий в сети

25.07.2019, Одесса, Владимир Гладков

Одесские неонацисты поймали, жестоко избили и заставили извиняться на камеру молодого человека, якобы оскорбившего радикальную организацию «Правый сектор» в интернете.

Соответствующий видеоролик опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах видно, как двое радикалов, скрывая свои лица, привели в парк окровавленного парня и заставили его извиняться, поочередно нанося новые удары руками и ногами, а также угрожая убийством.

«В городе Одессе фашистские ублюдки избили пацана только за то, что он якобы написал оскорбительный комментарий про «Правый сектор» Одессы.

Друзья, Одесситы, неужели Вам это все нравится? Конченные ублюдки, стадом только и могут избивать людей.

Морды свои на видео прячут, боятся твари возмездия. Но ничего, все, кто повинен, понесут суровое наказание», – прокомментировал произошедшее Алексей Журавко.