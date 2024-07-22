Неопределенность на фронте и с поддержкой Запада толкает Украину на переговоры – CNN

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CNN пишет, что Украина заговорила о переговорах с Россией на фоне сложной ситуации на фронте и неопределенности относительно будущей поддержки Запада.

Как отмечает издание, Зеленский сперва был против переговоров с Москвой до вывода ее войск из Украины, а затем заявил о необходимости пригласить представителей РФ на второй саммит мира без соблюдения этого условия.

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По словам журналистов, в настоящее время «Киев сталкивается с двойным ударом». Так, «ползучее продвижение» российской армии вынуждает Украину проводить оборонительные операции, а не готовиться к контрнаступлению. Тем временем на Западе «возникают вопросы о готовности США и Германии продолжать вливать ресурсы в конфликт».

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает изменение тона Зеленского реакцией на то, что Трамп объявил своим напарником «убежденного критика поддержки Украины» Джей Ди Вэнса.

«Возможно, Зеленский пытается достучаться до потенциальной будущей администрации Трампа, подчеркнув, что он готов к переговорам — до тех пор, пока сделка на столе будет справедливой», — говорится в материале.

В качестве одного из критериев “справедливости” и “стабильного мира” Хербст назвал прием Украины в НАТО по итогам конфликта. При этом он считает, что Киев мог бы “правомерно говорить о победе в этой войне“, даже если Украине не удастся вернуть всю свою довоенную территорию.

Сам Зеленский в свежем интервью ВВС сменил пластинку и теперь убеждает в том, что “не обязательно отвоевывать все территории исключительно оружием”. Теперь он верит, что “сила дипломатии и превосходство всего мира над РФ” поможет «нажать» на Москву и договориться о дипломатическом урегулировании.

“Мы можем попытаться закончить горячую фазу войны до конца этого года. В любом случае, план ее окончания будет готов”, – уверяет хозяин Банковой.

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны согласно устава ООН и разрешение всех тех кризисов, которые они принесли, то мы будем готовы говорить с представителями россии», — добавляет Зеленский.

Также украинский президент переместил из сферы невозможного в сферу обсуждаемого вопрос о перезагрузке укпаинской власти даже в условиях ведущихся боевых действий.

“Если война будет затягиваться — нужно будет искать какое-то решение, чтобы провести выборы. Это сложно, потому что это изменения в Конституцию, которою нельзя менять во время войны, проводить выборы во время военного положения нельзя. Как можно проводить выборы в окопах? Нужны наблюдатели, они не приедут в окопы. Люди в оккупированной територии не будут голосовать. Более 7 мл людей за границей, как они будут голосовать?”, – говорит Зеленский, но теперь все перечисленное выглядит в его устах не как непреодолимое препятствие, а как проблема, требующая поиска путей ее решения.