«Неопределённость и растерянность» – Зе-политолог об антироссийском форуме в Давосе

Если в прошлом году, когда забуксовала американская «допомога» Киеву, европейские страны проявляли активность, то сейчас после прихода Трампа всё больше желающих как-то замять украинскую тему.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил обслуживающий интересы Зе-офиса киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Меня беспокоит диссонанс, мы про разное думаем. Мы были в Давосе на прошлой неделе, и там это тоже чувствовалось. Потому что у нас болит война, наши друзья тоже понимают, что война, но уже мысли о переговорах.

У них больше мыслей о Трампе. Причём, мы о Трампе больше думаем – поможет ли он нам закончить эту войну, будет ли способен надавить на Путина, а они больше думают – кого-то пугает Трамп, кто-то думает, как приспособиться под Трампа, в связи с проблемами в его стране и т.д. Есть диссонанс и определённая растерянность.

Если я вспоминаю год назад, в принципе, при всех проблемах, тогда пауза возникала с американской помощью, однако особенно в Мюнхене в прошлом году чувствовалось, что всё-таки европейцы думали, как нам помочь. Как закрыть эту дырку с американской помощью. А сейчас определённая неопределённость и растерянность. Инерция есть – надо помогать, а куда двигаться? Помогать – или переговоры? Даже в таких вопросах», – пожаловался Фесенко.

«И у нас внутри страны та же ситуация – одни думают о войне, о том, как выстоять на фронте, а другие уже думают о том, как быстро закончится война, вот эти внутренние конфликты», – сокрушался политолог.