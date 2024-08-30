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The Wall Street Journal пишет, что истребители F-16, переданные Украине, уязвимы перед российской системой ПВО, а украинским пилотам не хватает опыта управления ими.

«Киев надеялся, что западные боевые машины смогут обеспечить Украине преимущество на поле боя, однако многие из полученных ВСУ истребителей F-16 «подержанные» и были в употреблении десятки лет. Они «уязвимы перед российскими ракетами ПВО», – говорится в публикации.

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Кроме того, украинские пилоты прошли ускоренное «нестандартное» обучение по обращению с истребителями. «Это все еще сопряжено с рисками», – сказал WSJ неназванный чиновник США.

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Ранее американский чиновник подтвердил газете, что Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16. При этом неназванный представитель американских властей выступил с утверждением, что самолет не был сбит, а крушение произошло из-за ошибки пилота.

В Воздушных силах ВС Украины с большим запозданием и нехотя признали гибель украинского пилота Алексея Меся, который, по данным телеканала CNN, обучался управлению F-16 в Штатах. В Генштабе ВСУ сообщили, что военнослужащий погиб якобы во время воздушного боя в результате крушения самолета.

В то же время Reuters пишет, что катастрофа F-16 на Украине не вызвана действиями ВС РФ.

«Пока неизвестно, что стало причиной ошибки пилота или механической неисправности F-16. Для расследования крушения будут привлечены международные эксперты», – рассказал изданию американский чиновник.

В этой связи интересно признание известного критика украинского генералитета, нардепа Марьяны Безуглой, опубличивей несколько отличающуюся от официоза версию гибели F-16. По ее словам, истребитель был по ошибке сбит ЗРК Patriot.

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея Moonfish Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», — написала она в своем телеграм-канале.

Депутат обвинила во лжи Воздушные силы ВСУ из-за того, что те назвали крушение причиной потери самолета.

«Культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском направлении», — сказала она.

Безуглая также выразила сожаление, что в связи с потерей истребителя и гибелью пилота ни один из генералов не наказан, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с должности.

В общем, как видим, риски в связи с использованием F-16, у Украины и правда есть. И это не выдумки западных СМИ. Другое дело, что суровая военная необходимость толкает Зеленского и его Ставку к все более авантюрным решениям по принципу “Пан или пропал”. И пока что вся эта конструкция держится на двух факторах: везении и честном слове.