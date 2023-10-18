«Неорганизованный движ»: украинский военный о ВСУ

Анатолий Лапин.  
18.10.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


ВСУ – это не армия, а стихия, не имеющая четкости, коммуникаций и организации.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил украинский военнослужащий Алекс Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ – это не армия, а стихия, не имеющая четкости, коммуникаций и организации. Об...

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По словам Харченко, ВСУ можно сравнить, скорее с неким движением, чем с реальной армией.

«У меня созрело недавно определенное понимание, что ВСУ – это не армия, а это нечто другое. Это не х..р знает что, а это можно разложить. ВСУ – это движ. Слово движ очень подходит к тому, что из себя представляет ВСУ. Говоря ВСУ, я исключаю из этого сидящий в Киеве Генштаб, ССО, ГУР, какие-то спецподразделения.

Но если мы говорим о миллионной массе мобилизованных, добровольцев, контрактников, то это не армия, потому что в ней нет четкости, коммуникации, в ней нет процессов, нет организации, в ней вообще не доминирует рациональность, в ней доминирует стихия», – заявил Харченко.

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